Nikola-Aktie: Aufregende Zeiten stehen bevor!

Die Nikola-Aktie erlebt derzeit eine beeindruckende Rallye mit einem Anstieg von über 70 % innerhalb einer Woche. Am Mittwoch verzeichnete das US-Unternehmen einen weiteren Zuwachs von rund 2,7 %. Die Börsen scheinen sich sicher zu sein: Das Unternehmen steht stark da – denn die Kursgewinne sind anscheinend auch ein Vorspiel auf die Zahlen, die in wenigen Tagen berichtet werden sollen. Der Trend bewegt sich in eine entscheidende Phase.

Nikola: Am 3. August wird die Realität enthüllt

Nikola muss am 3. August seine Zahlen an die Öffentlichkeit melden – denn dann steht die Jahreshauptversammlung an. Hierbei geht es nur formell um Daten aus dem vergangenen Jahr. Analysten und Investoren werden jedoch den Jahresausblick für das laufende Geschäftsjahr ebenfalls gespannt verfolgen müssen.

Damit rückt auch der kurzfristige...