Nikola-Aktie: Anleger suchen nach neuen Chancen!

Liebe Finanz-Community,

Das US-amerikanische Unternehmen Nikola Motor, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Lastwagen spezialisiert hat, macht seit jeher negative Schlagzeilen. Nicht zuletzt wegen erwiesener Betrügereien seines ehemaligen CEOs ist es ein hochverschuldetes Unternehmen mit einer Aktie, die mittlerweile eher als Glücksspiel betrachtet wird. Nach einem irrationalen Hoch im Juli erlebten wir im August einen bemerkenswerten Absturz – bis Freitag, als der Kurs der Nikola-Aktie plötzlich wieder anzog. Eine einzelne Nachricht gab Hoffnung für die gebeutelten Anleger.

Nikola-Aktie endet erstmals im Plus am Freitag

Die rasante Talfahrt des Papiers setzte sich auch in der vergangenen Woche fort: Von 1,96 Dollar am letzten Nasdaq-Wochenende fielen sie am Montag sofort auf 1,51 Dollar – ein Tagesverlust von 23...