Nikola-Aktie: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +53,68%

Die Aktie des E-Mobility-Unternehmens Nikola verzeichnete am gestrigen Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,30%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Plus von insgesamt +4,98%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie beträgt 2,29 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +53,68%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 1 Analysten die Aktie als starken Kauf und 6 weitere Experten halten sie für neutral. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,29.