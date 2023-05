- Nikola-Aktie: Analyse der Woche KW20

Die Nikola-Aktie hat die vergangene Woche mit einem Minus von 5,26 % (Endpreis: 0,74 USD) beendet. Der junge LKW-Bauer sagt Europa offenbar Goodbye und verkauft seinen Anteil am Ulmer Standort an den Partner Iveco. Stattdessen will sich das Unternehmen verstärkt auf den heimischen Markt konzentrieren. Die Börsen sind enttäuscht und dem Kurs droht vorerst der Pennystock-Bereich zu bleiben.

Nikola verabschiedet sich vom europäischen Markt, um sich mehr auf Nordamerika zu konzentrieren. Anleger spekulieren jedoch über weitere Gründe für diesen Schritt des Unternehmens. Zudem fiel die Aktie von Nikola Motor am Montag auf ein Allzeittief von 0,71 USD und hat seit August 2022 mehr als 90% ihres Wertes eingebüßt. Das Unternehmen benötigt dringend frisches Kapital, doch eine Zustimmung der Aktionäre ist nötig – wohl um eine...