Nikola-Aktie: Alles kommt jetzt gleichzeitig auf uns zu!

Nikola konnte am vergangenen Freitag erheblich an den Aktienmärkten zulegen, mit einem bemerkenswerten Anstieg von nahezu 2,70 %. Betrachtet man jedoch die gesamte Woche, verzeichnet die Aktie einen Rückgang von -13 %. Eine Entscheidung scheint unmittelbar bevorzustehen. Verschiedene Aspekte fließen nun in die Bewertung der Nikola-Aktie ein.

Wichtiger Stichtag für Nikola

Am 3. August steht eine wichtige Sitzung des Unternehmens an – seine Jahreshauptversammlung. Obwohl das Unternehmen bereits seine Zahlen den Märkten vorgelegt hat, bleiben noch einige Fragen offen, welche während dieser Hauptversammlung geklärt werden sollen.

Ein weiterer aktueller Faktor ist der hohe Kursstand. Am Freitag erreichte Nikola genau zwei Euro pro Aktie – ein Niveau, das Chartanalysten als signifikante Hürde betrachten.

