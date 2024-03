Nikola Aktie: Alles nach Plan!

Die Einschätzung einer Aktie basierend auf Sentiment und Buzz im Internet ist von großer Bedeutung. Bei der Bewertung von Nikola wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen und führte zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Analysten bewerten die Aktie von Nikola auf langfristiger Basis als "Neutral". Von 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 2,67 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen war die Diskussion überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Nikola derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,17 USD, während der Aktienkurs bei 0,67 USD liegt, was einer Abweichung von -42,74 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,73 USD zeigt eine Abweichung von -8,22 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Nikola basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.