- Nikola-Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Nikola hielt am Mittwoch seine Hauptversammlung ab. In den letzten Stunden vor der Veranstaltung nutzte die Börse die Gelegenheit, um einen weiteren Abverkauf einzuleiten. Obwohl es lediglich etwa -0,5% nach unten ging, zeigt dies ein Signal – denn die Aktie hatte bereits in den Tagen zuvor kontinuierlich nachgegeben. Neue Impulse gibt es an den Börsen auch nach der Hauptversammlung bisher nicht. Die Stimmung ist schlecht und das Unternehmen scheint sich auf dem Weg zu einem Penny-Stock zu befinden.

Nikola: Keine 400 Millionen Dollar Marktkapitalisierung mehr

Die Hauptversammlung hätte als Katalysator dienen können, wenn das Unternehmen neue wirtschaftliche Aussichten geschaffen hätte – doch dies gelang nicht. Nikola entwickelt Elektro-LKWs sowie Wasserstoffbetankungs-Lösungen und obwohl das Geschäft generell...