Nikola-Aktie: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Freitag ein weiteres negatives Zeichen an den Märkten gesetzt. Demnach wird die Aktie jetzt so niedrig gehandelt wie lange nicht mehr. Es ging um mehr als -2,6 % abwärts. Damit sind die Kurse nunmehr bei 0,65 Euro angekommen. Das ist viel zu wenig, um noch ernsthaft an ein Comeback des Wertes zu glauben. Denn um auch nur die Marke von 1 Euro zu erreichen, müsste die Aktie [...] Hier weiterlesen