Nikola-Aktie: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Investoren, die auf ein Comeback von Nikola gesetzt haben, sind zuletzt enttäuscht worden. Die Aktie gab am Freitag zwar lediglich um -0,8 % in den ersten Morgenstunden nach. Dennoch ist die Entwicklung gerade an den Börsen alarmierend. Allein in einer Woche ging es um mehr als -12 % abwärts. Damit ist die Aktie aktuell auf Tauchfahrt – und dies ist aus verschiedenen Gründen besorgniserregend.

Nikola: Penny Stock-Bereich erreicht

Der Wert hat nun den Bereich der Penny Stocks – erneut – erreicht. Die Aktie notiert unterhalb der bedeutenden Marke von 1 Euro. Das bewegt den Kurs besonders einfach, denn Investoren müssen auf diese Weise kaum Geld einsetzen, um Einfluss auf die Bewertung zu haben. Das lockt oft genug auch Spekulanten an.

Nikola hat auch aus einem zweiten Grund damit eine nicht erfreuliche Zone erreicht: Die...