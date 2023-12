Nikola-Aktie Ach ja!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist auch noch da. Die US-Amerikaner haben am Freitag den Abschluss der Woche und des Jahres immerhin mit dem Gewinn von 0,9 % realisieren und feiern können. Es könnte schlechter gehen, so Pessimisten vorher. Die Aktie hat auch innerhalb der vergangenen Woche jedoch einen Abschlag von -5,5 % hinnehmen müssen. Es könnte also auch deutlich besser gehen, lässt sich genauso kritisieren. Dabei ist die Lage vor dem [...] Hier weiterlesen