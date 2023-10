Nikola-Aktie: Ein Absturz!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Freitag einen tiefgehenden Kurssturz hinnehmen müssen. Die Notierungen verloren am Ende gut -1,1 %. Dennoch sieht es recht düster aus. Denn die Aktie sank zugleich unter die bedeutende Marke von 1 Euro. Dies ist vor allem aus der Sicht von Charttechnikern ein Problem. Denn der Wert ist damit wieder im Bereich der Penny Stocks angekommen. Das wiederum eröffnet in der Regel eine Chance für Spekulanten. Bei Nikola kommt ein Problem erschwerend hinzu.

Keine neuen Nachrichten: Nikola lässt die Börsen allein

Das Unternehmen hat die Börsen mehr oder weniger allein gelassen. Es gibt keine oder kaum Nachrichten von den US-Amerikaner, die den Kurs der Aktie beeinflussen könnten. Die wirtschaftliche Situation ist ohnehin recht schwach. Dies kann sich nun in wenigen Tagen zeigen. Am 2. November wird Nikola seine...