Nikola-Aktie: 35 % 35 % an einem Tag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola feierte nun ein sehr starkes Comeback: 35 % gewann die Aktie am Donnerstag an einem einzigen Tag. Damit ist der erste Schritt zurück in die Normalität – vielleicht – wieder geschafft.

Nikola konnte in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt sogar einen Aufschlag in Höhe von etwas über 35 % für sich verbuchen. Damit hat sich die Situation wieder etwas entspannt.

Die Notierungen sind vorher in einem einzigartigen Rutsch von mehr als 2 Euro auf deutlich unter 1 Euro gefallen. Nun geht es wieder aufwärts – zumindest aus dem Penny Stock-Bereich heraus.

Nikola konnte damit auch den Eindruck reduzieren, es gehe in einem massiven Kursrutsch nur noch nach unten in Richtung der Tiefs bei 0,50 Euro.

Dennoch bleiben Fragezeichen: Wie stark kann der Gewinn noch ausfallen?

Nikola: Die unglaublichen Schwankungen

Wesentliche...