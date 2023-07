Nikola Aktie 2,50 USD. War’s das?. Gov. Carney ermöglicht genehmigtes Kapital, Fortescue zahlt H2-Hub und Trevor Milton 125 Mio USD? Prozess kurz vor Ende.

Nikola hat turbulente Zeiten hinter sich. Und seit man die Europa-Pläne aufgegeben hat, ist NIKOLA klar fokussiert auf den nordamerikanischen Markt. Kurz vor dem Start der Serienproduktion der ersten Brennstoffzellen-LKW’s in Coolidge, wo man gerade die Produktionslinien von Elektro auf Brennstoffzelle umstellt.

Zuletzt ging es bei den Amerikanern um einen eleganten Ausweg aus der 50% Zustimmungsquote für neues genehmigtes Kapital ab Anfang August, Subventionen für 6 Wasserstofftankstellen in Kalifornien über 41,9 Mio USD und die aktuellen Auslieferunsgzahlen – bisher nur Batterie-betriebene Tre BEV, denn die Umstellung der Serienfertigung auf die Brennstoffzellen Tre FCEV läuft gerade in Coolidge. Und sollte bald abgeschlossen sein.

Zuletzt positiv für die Nikola Aktie – Presseerklärung der Bosch GmbH über den Start der Serienfertigung der Brennstoffzellen-Antriebssysteme mit Nikola als herausgestellten „Pilotkunden“ – erinnert nur an die über 200 Mitarbeiter von Bosch, die seit mehr als drei Jahren nur mit der Entwicklungsarbeit der brennstoffzellenbetriebenen Nikola FCEV-Modelle befasst waren. Natürlich gemeinsam mit den Technikern von Nikola (interessanter Artikel über die Entwicklungsphase auf der Homepage von Bosch:„Truck Yeah“ )

Und Nikola konnte Serie guter Nachrichten fortsetzen… dreimal Geld für Nikola’s Pläne? Sieht so aus…. zumindest beim gnehmigten Kapital…

Nach dem Bayotech-Deal,d er bis zu 50 verkaufte Tre FCEV bedeutet, gibt es mehr Positives für die Amerikaner. So hat der Gouverneur von Delaware, Gov. John Carney, die entsprechende Gesetzesänderung unterzeichnet, die ab dem 1. August die Schaffung genehmigten Kapitals für eine in Delaware beheimatete Aktiengesellschaft (Inc.) durch die Mehrheit der Aktien, deren Halter an der Abstimmung teilgenommenen, möglich wird.

Und laut Nikola ist die für den 3. August anberaumte Abstimmung bereits durch die klare Mehrheit der abgegebene Stimmen entschieden. So wird wahrscheinlich das genehmigte Kapital der Nikola eine Verdopplung der Aktien von 800 Mio Stück auf 1,6 Mrd Aktien ermöglichen. Der Druck das genehmigte Kapital zu erhöhen entstand durch den Druck des Hedgefonds Antara Capital, der in 2022 Nikola 200 Mio USD geliehen hat und nun zur Absicherung seiner bereits fälligen Zinsforderungen Nikola vor sich her trieb.

… und weiteres Geld sparen konnte Nikola durch den ersten Deal im Rahmen des Kooperationsvertrags mit der australischen Fortescue Futures Industries.

Fortescue Futures Industries, die mit Nikola vor Monaten eine Kooperationsvereinbarung schlossen zur Wasserstoffversorgung des US-Marktes, wird das Phoenix Hydrogen Hub (PHH)-Projekt von Nikola erwerben. Und das wichitgste für die klammen Kassen der Amerikaner: Fortescue wird das Kapital und die Ressourcen bereitstellen, die für die vollständige Entwicklung des Projekts erforderlich sind, und die Parteien arbeiten an einer Wasserstoffliefervereinbarung zur Unterstützung der emissionsfreien Klasse-8-Lkw T%re FCEV von Nikola.

Nikola reduzeirt sich auf den Bau und verkauf von Tre FCEV und damit verbundenen Dienstleistungen – den rest sollen andere finanzieren. Realismus kehrte ein in Coolidge.

Diese Vereinbarung steht im Einklang mit der neuen kapitaleffizienten Energiestrategie von Nikola, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die an dem Wasserstoff-Energie-Ökosystem interessiert sind, für das Nikola Pionierarbeit geleistet hat. Das Phoenix Wasserstoffhub-Projekt ist ein im Genhemigungsverfahren befindliches Projekt für grünen Wasserstoff in der Nähe von Phoenix in der Stadt Buckeye, Arizona, und soll in mehreren Phasen gebaut werden, um entsprechend der Nachfrage zu skalieren.

„Nikolas Priorität besteht darin, mehr emissionsfreie Lkw auf die Straße zu bringen, und diese Übernahme durch FFI wird einen der ersten und wichtigsten Wasserstoffknotenpunkte des Landes erheblich stärken“, sagte Michael Lohscheller, Präsident und CEO der Nikola Corporation. „Die Übernahme dieses Projekts durch FFI ist ein bedeutender Meilenstein, da wir daran arbeiten, eine überaus wichtige lokale Verbindungsinfrastruktur zu schaffen, um die Nutzung von Wasserstoff zum Antrieb emissionsfreier Fahrzeuge zu beschleunigen.“

Erst der Anfang für Nikola’s Pläne mit Fortescue als Infrastrukturfinanzierer und Betreiber

PHH ist das erste Projekt, das im Rahmen des im Januar 2023 zwischen den beiden Unternehmen unterzeichneten Memorandum of Understanding angekündigt wurde, um bei der gemeinsamen Entwicklung großer US-amerikanischer Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff zusammenzuarbeiten und diese zu betreiben. „FFI baut seine Präsenz in den USA aktiv aus und stärkt seine Position als führender globaler Entwickler von grüner Energieproduktion und -technologie. Wir sind bestrebt, dazu beizutragen, Nordamerika zu einem weltweit führenden globalen Produzenten grüner Energie zu machen“, sagte Mark Hutchinson, CEO von FFI.

Und beim Schadensersatzprozess gegen Trevor Milton wegen der von Nikola in 2022 bereits gezahlten SEC-Busse in Höhe von 125 Mio USD zeichnet sich ein End eab – und das Urteilwird allgemein zugunsten Nikolas erwartet.

Denn der Grund für die Strafzahlung waren die Betrügereien des ehemaligen CEO und Gründers Nikolas Trevor Milton. Und wenn man sich fragt, ob Trevor Milton noch übe rdie Mittle verfügt, eventuelle Zahlungen zu leisten: Derzeit kontrolliert er noch rund 8 % der Nikola-Aktien,bei einer MarketCap von 1,7 Mrd USD ein wesentliches Asset. Wobei Trevor Milton sich neben den laufenden Strafverfahren natürlich noch anderen Schadensersatzforderungen gegneüber sieht. Aber laut Adam Adler von FreightWaves – „Nikola clear to increase share count — thanks to Delaware rule change“ nähert sich der Schadensersatzprozess gegen Trevor milton einer Entscheidung. Könnte ebenfalls helfen….

Nikola bleibt ein potentieller Shortsqueeze-Kandidat. Seit Wochen diskutiert, scheint nun der Kaufdruck für die Shortseller sehr hoch zu sein…

Dazu zitieren wir die sich offensichtlich zu bewahrheitende Erwartungshaltung von Ihor Dusaniwsky von S3 Partners, die seit Jahren als anerkannter Spezialist Statistiken über Shortpositionen amerikanischer Aktien führen und auswerten. Herr Dusaniwsky meldete sich bereits Ende Juni zu Wort. Vorab zum Hintergrund: „S3 Partners ist die Instanz für die Beobachtung und Auswertung von Shortselling in den USA – neben den kostenpflichtigen Services berichtet der Managing Director Ihor Dusaniwsky auf seinem Twitteraccount (Ihor Dusaniwsky@ihors3) und in diversen Interviews, Expertenbefragungen über interessante Entwicklungen im Shortselling. Auffällige Entwicklungen, interessante Konstellationen oder auffällig lange Fristen zum Covern der gesamten Shortpositionen – halt das, was die Aufmerksamkeit auf die „Produkte“ der S3 Partners lenkt“



Bloomberg liess Ihor Dusaniwsky zu Wort kommen. Denn Ende Juni ging es bereits um einen beginnenden Short Squeeze. Zumindest um dessen Wahrscheinlichkeit…

Nach Handelsschluss und nach der Meldung über die anstehenden Personaleinsparungen sprang die Aktie Nikola’s am 16. Juni nachbörslich bis zu 8% in die Höhe. Was damals Fragen anch dem warum aufwarf. Und in diesem Zusammenhang zitierte Bloomberg Ihor Dusaniwsky, Managing Director von S3 Partners: “We are seeing the start of a short covering squeeze and expect more shorts to trim their short exposure in NKLA and realize some of the profits they earned earlier in the year.” Laut S3 Partners Scoring-System erreiche Nikola am Donnerstag – 15. Juni – den höchstmöglichen Short Squeeze Score von 100. Mehr geht nicht – nach der S3 Partners Systematik.

Allein in der KW 24 hatten die Shortseller 80 Mio USD „unrealiiserter Gewinne“ verloren – steigerte die Argumente Shortpositionen zu reduzieren und die übrig gebliebenen Gewinne zu realisieren (für 2023 seien noch rund 55 Mio USD Gewinne „übrig“.). Erschwerend für Shortseller sind die kräftig gestiegenen Kosten der Aktienleihe. Laut Bloomberg habe die Zahl zur Leihe zur Verfügung stehender Aktien kräftig abgenommen, was die Leihgebühren weiter in die Höhe getrieben hat und wohl immer noch treibt.

Wenn S3 Partners Recht behalten sollte, dann sollte in den nächsten Wochen weitere Nachfrage von der Shortseite an den Aktienmärkten der Nikola Aktie weiter Rückenwind geben. Losgelöst von operativen Gründen. So sahen wir es zuletzt am 6. Juli und es scheint sich zu bewahrheiten. Wie weit diese zusätzliche Nachfrage die Aktie noch trägt, bevor man „Luft holen muss“? Kann niemand sagen. Nur wird die Luft derzeit definitiv auf der kurzfristigne seite dünner…