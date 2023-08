Nikola-Aktie: 284 % Wachstumspotenzial?!

Nikola hat am Mittwoch eine positive Entwicklung gezeigt. Die Kurse sind um etwa 1-1,5 % gestiegen, was auf ein Wiederaufleben der Aktivität hindeutet. Allerdings müssen die US-Amerikaner nun ihre Strategien offenlegen. Analysten zeigen sich zuversichtlich und eine wichtige Nachricht des Unternehmens gibt Anlass zur Hoffnung: Nikola kündigte einen weiteren Wechsel in der Führungsebene an.

Nikolas Fahrplan – Wohin führt die Reise?

Nikolas Reise scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. Nach dem jüngsten CEO-Austausch erfolgte die Ankündigung eines weiteren Umbruchs an der Spitze des Unternehmens – aus Außenperspektive könnte das für mehr Unruhe sorgen.

Zusätzlich verfolgt das Unternehmen aktuell auch eine Kapitalmaßnahme. Es liegt ein Angebot von Antara Capital vor, bis zu 10,3 Millionen Stammaktien von Nikola zu verkaufen....