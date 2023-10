Nikola-Aktie: 109%

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von Nikola hat in den vergangenen Tagen einen weiteren Abschlag hinnehmen müssen. Der Titel konnte aber immerhin am Freitag mehr als 1 % gewinnen. Die Kurse waren indes in der Woche selbst ausgesprochen schwach. Der Titel musste dabei einen Abschlag in Höhe von -7,7 % hinnehmen. Der Abschlag führte den Kurs auf nur noch 1,22 Euro. Dies wiederum ist eine Notierung, die im Chart vergleichsweise weit unten rangiert.

Nikola hat in den vergangenen Tagen damit die jüngst eroberten Hürden von ca. 1,50 Euro wieder massiv nach unten verlassen. Dies wird insofern bemerkenswert sein, als es dafür keine zugrunde liegende Nachricht gegeben hat.

Die Kurse sind in den vergangenen Tagen auch ohne Nachricht gefallen, was wiederum bedeuten dürfte, der Markt spekuliert bei den US-Amerikanern viel.

Die Notierungen sind in den...