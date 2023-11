Nikola: Absurde Gewinne!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Donnerstag fast schon absurde Gewinne einfahren können. Die US-Amerikaner haben einen Aufschlag von 7 % geschafft. Das ist insofern ungewöhnlich, als es gar keine neue wesentliche Nachricht zu dem Titel gab. Die einzige neue “Nachricht” bezog sich darauf, dass das Unternehmen 277 “unverbindliche” Aufträge mehr bekommen haben will, als das vorher geplant worden war. Was aber sind “unverbindliche Aufträge”? Die Meldung ist aus gewöhnlicher kaufmännischer Sicht nicht besonders viel wert. Die Börsen scheinen dies anders gesehen zu haben. Die verbinden diese Nachricht mit dem Quartalsergebnis, das Nikola gemeldet hat. Das aber lässt ausgerechnet keine entscheidenden neuen Dinge einfließen.

Nikola und seine Ergebnisse

Der Konzern hat für das dritte Quartal sogar einen “negativen Umsatz” gemeldet, der sich auf 1,73...