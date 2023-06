Niko Dieckhoff: In nur 8 Wochen zum eigenen Onlineshop - so geht's

Dortmund (ots) -Niko Dieckhoff ist Experte für Dropshipping und E-Commerce und unterstützt Interessierte dabei, sich einen erfolgreichen Onlineshop aufzubauen. Er selbst baute sich ein lukratives Dropshipping-Business ohne großes Startkapital auf. Heute sorgt er als Coach dafür, dass möglichst viele Menschen sich mit dem Dropshipping-Konzept schnell einen erfolgreichen Onlineshop schaffen können. Hier erfahren Sie, wie der Weg zum eigenen Onlineshop gelingt.Der digitale Wandel schreitet unaufhörlich voran. Er verändert den Alltag der meisten Menschen spürbar, insbesondere mit Blick auf deren berufliche Möglichkeiten. Letztlich stellt es schon lange kein Geheimnis mehr dar: Digitale Geschäftsmodelle boomen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Dropshipping-Store oder einen Onlineshop mit eigenen Produkten handelt. Aufgrund der enormen Nachfrage im World Wide Web muss jedoch auch klar sein, dass nicht jedes Business dauerhaft erfolgreich sein kann. Die Konkurrenz wächst täglich - entsprechend viele digitale Unternehmungen scheitern. E-Commerce-Experte Niko Dieckhoff kann das bestätigen: "Grundsätzlich ist es für jeden möglich, sich in einer kurzen Zeit einen eigenen Onlineshop aufzubauen. Wer damit innerhalb von acht Wochen und natürlich auch darüber hinaus erfolgreich sein möchte, muss aber einige wesentliche Punkte beachten." Niko Dieckhoff spricht aus Erfahrung. Er selbst baute sich ein lukratives Dropshipping-Geschäft mit überschaubarem Startkapital auf. Hierfür setzte er auf die gezielte Produktplatzierung bei Micro-Influencern. Auf teure Werbekampagnen verzichtete er hingegen. Diese Vorgehensweise zahlte sich aus. Mit welchen Tipps jeder innerhalb von nur acht Wochen mit einem eigenen Onlineshop durchstarten kann, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.1. Lösungsorientiert handeln und durchhaltenWer mit seinem Online-Business erfolgreich sein möchte, muss langfristig Durchhaltevermögen aufbringen können. Lösungsorientiertes Handeln ist in jeder Phase eines digitalen Geschäfts gefragt. Letztlich wird es selbst bei der besten Vorbereitung immer wieder Rückschläge geben. Sie sind ein unvermeidbarer Teil des unternehmerischen Prozesses. Angehende E-Commerce-Profis müssen folglich Beharrlichkeit zeigen. Es gilt, Probleme proaktiv zu analysieren, um deren Ursachen identifizieren zu können. Daraus lassen sich hilfreiche Lösungsansätze ableiten. Zudem muss regelmäßig am Onlineshop gearbeitet werden. Konstante Verbesserungen sind einer der wichtigsten Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg im World Wide Web. Diesen Zusammenhang müssen Webshopbetreiber erkennen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen können.2. Ein klares Ziel fokussierenDer Aufbau eines eigenen Onlineshops innerhalb von acht Wochen stellt bereits ein motivierendes und klar definiertes Ziel dar. Daneben braucht es aber auch langfristigere Visionen und kurzfristige Meilensteine. Sie dienen in jeder Geschäftsphase als wertvolle Orientierungshilfe für Online-Unternehmer. Dabei gilt für die Selbstständigen in puncto Zielsetzung auch, die eigenen Pläne kritisch zu hinterfragen. Eine regelmäßige Selbstreflexion und die Überprüfung der gesetzten Ziele sind unverzichtbar, um notwendige Anpassungen vornehmen zu können.3. Ein förderliches Mindset etablierenZudem ist es essenziell, sich Herausforderungen stellen zu können. Ein positives und wachstumsorientiertes Denken hilft dabei, Hürden zu überwinden, Fehler zu akzeptieren und aus ihnen zu lernen. In diesem Zuge ist es außerdem wichtig, sich selbst immer wieder motivieren zu können, Rückschläge als Chancen zu begreifen und daran zu wachsen.4. Eine solide Geschäftsgrundlage schaffenZuletzt muss auch die Geschäftsgrundlage stimmen. So basiert ein erfolgreiches Dropshipping-Business auf drei Säulen: dem Shop, den Produkten und dem Marketing. Dabei ist es entscheidend, den Shop mit einem ansprechenden und benutzerfreundlichen Design auszustatten. Hinzu kommt eine professionelle, vertrauenswürdige Zahlungsabwicklung mit einem entsprechenden Kundensupport. Doch auch das beste Design nützt nichts, wenn die Produkte nicht stimmen. Shopbetreiber tun daher gut daran, ihre Produktpalette sorgfältig auszuwählen. Sie sollte sich aus qualitativ hochwertigen Artikeln zusammensetzen, die zuverlässige Lieferanten planbar verfügbar machen.Doch selbst der beste Onlineshop wird nicht dauerhaft erfolgreich sein können, wenn Inhaber auf effektives Marketing verzichten. Sorgfältige Strategien helfen dabei, neue Kunden zu gewinnen und bestehende zu binden. Als dienlich haben sich hierbei vor allem die sozialen Medien erwiesen.Basiert ein Onlineshop auf einem solchen soliden Fundament, kann er innerhalb von wenigen Wochen erfolgreich aufgebaut werden. Wichtig ist diesbezüglich jedoch: Shopbetreiber sollten Synergieeffekte zwischen den einzelnen Säulen nutzen. So können sie einen nachhaltigen Erfolg ihres digitalen Geschäfts sicherstellen.