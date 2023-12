Nikki Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers anzeigt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nikki-Aktie beträgt aktuell 99, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Nikki in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Nikki-Aktie mit +7,48 Prozent Entfernung vom GD200 als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50 hingegen zeigt einen Abstand von -3,66 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Nikki-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und auch in den sozialen Medien wurde weder stark positiv noch negativ über Nikki diskutiert. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.