Nikki Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Nikki-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 2422,8 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2786 JPY liegt, was einer Abweichung von +14,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 2678,08 JPY, was einer Abweichung von +4,03 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 73, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und entsprechend ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen liegt bei 50,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Nikki ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Nikki-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.