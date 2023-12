Nikki Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Nikki-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2197,9 JPY liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 2400 JPY gehandelt wird und damit einen Abstand von +9,2 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2484,92 JPY, was einer Differenz von -3,42 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nikki-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nikki zeigt einen Wert von 46,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 56,98 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Nikki in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen angesprochen wurden, führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Nikki-Aktie basierend auf verschiedenen technischen Analysen und der Anleger-Stimmung in sozialen Medien.