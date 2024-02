Nikken Kogaku Aktie: Wohin geht die Reise?

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Nikken Kogaku liegt derzeit bei 1683,58 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1675 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -0,51 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1651,38 JPY, was einen Abstand von +1,43 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Nikken Kogaku-Aktie einen Wert von 37,69 für RSI7 und 41,2 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nikken Kogaku besonders negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Das langfristige Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.