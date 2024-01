Nikken Kogaku Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Nikken Kogaku-Aktie ergab einen aktuellen Kurs von 1745 JPY, was einer Entfernung von +6,02 Prozent vom GD200 (1645,97 JPY) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 1688,1 JPY, was ein "Neutral"-Signal ergibt, da der Abstand +3,37 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nikken Kogaku-Aktie momentan überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 29,17 Punkten. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Nikken Kogaku bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger diskutierten weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nikken Kogaku. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.