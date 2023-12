Nikken Kogaku Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die aktuelle technische Analyse der Nikken Kogaku-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1631,63 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1637 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,33 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Neutral". Für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 1711,16 JPY, was einer Abweichung von -4,33 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Nikken Kogaku diskutiert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Nikken Kogaku als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 54,46 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

