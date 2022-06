Nikkei 225: Ein guter Tag!

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



Der Börse in Tokio wird dieser Tage gerne nachgesagt, dass sie von Ängsten und Sorgen rund um Inflation und eine mögliche Rezession weniger betroffen sei als die westlichen Märkte. Tatsächlich performte der Nikkei 225 im laufenden Jahr bisher auch deutlich besser als Dow Jones und Co. Zudem lag die Inflation in Japan im April bei sehr übersichtlichen 2,1 Prozent und… Hier weiterlesen