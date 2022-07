Nikkei 225: Die Sorgen sind zurück!

Nach leichten Zugewinnen zu Wochenbeginn musste der Nikkei 225 am Mittwoch wieder rote Vorzeichen verzeichnen, welche den japanischen Leitindex um 1,2 Prozent in die Tiefe beförderten. Die vorherige Erholung erweist sich damit als nicht nachhaltig und auf Wochensicht sind Abschläge in Höhe von 2,4 Prozent zu verzeichnen. Mit einem Schlusskurs von 26.108 Punkten näherte sich der Nikkei damit wieder der… Hier weiterlesen