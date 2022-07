Nikkei 225: Licht und Schatten!

Das beherrschende Thema an den Börsen in dieser Woche waren fraglos die Inflationsdaten aus den USA, welche im Vorfeld auch beim Nikkei 225 eine große Rolle spielten. Letztlich reagierte der aber kaum darauf, dass die Teuerungsrate in den Staaten mal wieder deutlich über den Erwartungen der Analysten lag. Es scheint, als hätten die Anleger dies schon längst eingepreist gehabt. Statt… Hier weiterlesen