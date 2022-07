Nikkei 225: Ist der Boden erreicht?

Mit vorwiegend grünen Vorzeichen starteten die asiatischen Märkte in die neue Woche. In Shanghai war noch immer die Freude über das Lockdown-Ende zu spüren, was den dortigen Börsen Zugewinne von 0,3 Prozent bescherte. Der Nikkei 225 übertraf das sogar noch einmal deutlich und verbesserte sich am Montag um 0,84 Prozent. Das reicht aus, um ein kleines charttechnisches Ausrufezeichen zu hinterlassen.… Hier weiterlesen