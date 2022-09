Nikkei 225: Gelingt der nachhaltige Ausbruch beim dritten Anlauf?

Die Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Fed-Sitzung leicht zulegen können. Der Hang Seng Index in Hongkong und die Festlandbörsen in China gewannen zwischen 0,22 und 1,16 Prozent hinzu. Der südkoreanische Aktienindex KOSPI stieg um 0,52 Prozent. Ganz ähnlich lief es für die wichtigen Börsenbarometer in Japan nach dem langen Wochenende und dem Börsenfeiertag… Hier weiterlesen