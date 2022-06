Nikkei 225: Boden gutgemacht, doch einige Marktbeobachter sehen schwarz!

In der ersten Junihälfte war der Nikkei 225 beim Versuch gescheitert, über das März-Hoch bei 28.339 Punkten nach oben auszubrechen. Stattdessen prallte das wichtigste Börsenbarometer Japans nach unten ab und sackte in der allgemeinen Verkaufsdynamik der letzten Tage bis auf 25.520 Punkte ab. In gerade einmal sieben Handelstagen büßte der Nikkei 225 damit fast 10 Prozent an Wert ein. Grund… Hier weiterlesen