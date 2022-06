Nikkei 225: Anleger haben gleich doppelten Grund zum Jubeln!

Asiens Börsen sind am Montag mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der in Hongkong angesiedelte Hang Seng Index schwang sich zu einem kräftigen Tagesgewinn von 2,35 Prozent auf, der Shanghai Composite Index legte 0,88 Prozent zu. Für das wichtigste Börsenbarometer in Japan, den Nikkei 225-Index begann die neue Handelswoche mit einem Tagesplus von 1,43 Prozent ebenfalls sehr freundlich.… Hier weiterlesen