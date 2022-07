Nikkei 225-Aktie: Solides Wachstum!

Die asiatischen Aktien haben am Mittwoch in einem vorsichtigen Handel leicht zugelegt, da die Anleger die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten US-Inflationsberichts im Laufe des Tages erwarteten. Der Dollar blieb gegenüber seinen Konkurrenten fest, während sich der Ölpreis stabilisierte, nachdem er am Dienstag unter die Marke von 100 Dollar je Barrel gefallen war, nachdem die Befürchtungen über eine Konjunkturabkühlung zugenommen… Hier weiterlesen