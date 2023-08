Nike Quartalszahlen in Aussicht: Gewinnsteigerung um +230,77% erwartet

Artikel:

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Nike mit Sitz in Beaverton, USA seine Quartalszahlen für das 4. Quartal veröffentlichen. Was können Aktionäre bezüglich des Umsatzes und Gewinns erwarten? Und wie hat sich die Nike Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 56 Tage bis zum Veröffentlichungstermin der Quartalszahlen der Nike Aktie, die aktuell eine Marktkapitalisierung von 144,59 Milliarden Euro aufweist. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Denn momentan gehen verschiedene Analysehäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich ansteigen wird. Im 4. Quartal 2022 erzielte Nike einen Umsatz von 11,24 Milliarden Euro, nun wird eine Steigerung um beachtliche +282,95 Prozent auf 43,05 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll sich erhöhen und...