Nike: Potenzial für eine positive Kursentwicklung - Kursziel von 103,61 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Nike an der Börse einen Rückgang um -0,86%. Innerhalb einer Woche summiert sich das Ergebnis auf -2,16%, was den Markt pessimistisch stimmt. Analysten sind jedoch optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 103,61 EUR (+5,72%).

Aktuell empfehlen 17 Experten den Kauf der Aktie und acht weitere sprechen sich dafür aus. Zehn Analysten bevorzugen eine neutrale Bewertung und nur zwei raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,03. Daraus lässt sich ableiten, dass +67,57% der Analysten noch immer positiv eingestellt sind.

Es ist anzumerken, dass die Meinungen über die aktuelle Marktentwicklung geteilt sind und nicht alle Analysten mit dem aktuellen Trend übereinstimmen.