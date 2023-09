Nike: Potenzial für Kursanstieg um 29,71% auf Zielkurs von 111,43 EUR

Die Nike-Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,65%, was die Summe der Ergebnisse der vergangenen fünf Tage auf -0,91% beläuft. Analysten sind jedoch optimistisch und glauben an das mittelfristige Kursziel von 111,43 EUR.

• Am 27.09.2023 stieg die Aktie um +0,65%

• Das Kursziel liegt bei 111,43 EUR

• Guru-Rating bleibt mit Wertung von 3,97 unverändert

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten bietet sich aktuell Investoren ein Potenzial für einen Kursanstieg in Höhe von +29,71%. Derzeit empfehlen insgesamt 24 Experten die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das “Guru-Rating” bewegt sich weiterhin auf einer positiven Bewertungsstufe. Die Empfehlungen sollten jedoch unter Beachtung des neutralen Trends betrachtet werden.

