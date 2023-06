Nike: Potenzial für Kursanstieg um +19,55% auf 123,61 EUR

Die Nike-Aktie konnte gestern am Markt eine positive Entwicklung von +0,61% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +5,86%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel der Nike-Aktie liegt bei 123,61 EUR (+19,55%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und die Meinungen in Bezug auf das Unternehmen gehen auseinander.

15 Experten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie von Nike. Sieben weitere Analysten sehen das Unternehmen als vielversprechend an und geben ebenfalls ein “Kauf”-Rating ab. Dagegen haben sich 13 Experten neutral positioniert (“halten”). Lediglich eine Stimme rät zum Verkauf der Aktien des Unternehmens.

Insgesamt zeigen sich somit rund 61% aller Bankanalysten optimistisch gegenüber einer...