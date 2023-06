Nike: Potenzial für 28,09% Kursanstieg auf 126,41 EUR

Am gestrigen Handelstag legte Nike am Finanzmarkt um +0,33% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen steht ein Plus von +0,28% zu Buche und der Markt zeigt sich aktuell neutral gestimmt.

Nach Meinung der Bankanalysten hat die Aktie aber noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 126,41 EUR – eine Steigerung um +28,09%. Von insgesamt 36 Analysten empfehlen 22 zum Kauf oder starken Kauf. Ein weiterer Teil hält die Aktie für haltenswert (13) und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,97 unverändert positiv eingestuft.