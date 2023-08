Nike: Potenzial für +23,44% Kursanstieg auf 116,63 EUR

Die Aktie von Nike verzeichnete gestern einen Anstieg um +1,06%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem Rückgang von -2,39% geführt hat. Trotzdem glauben Analysten weiterhin an das Potenzial der Aktie.

• Am 23.08.2023 stieg der Kurs um +1,06%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 116,63 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,97

Laut Bankanalysten hat die Nike-Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 116,63 EUR und bietet somit Investoren ein Potenzial für eine Kurssteigerung um +23,44%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

Von insgesamt 16 Analysten raten aktuell alle zum Kauf oder sogar starkem Kauf (66%). Acht Experten bewerten die Aktie als optimistisch aber nicht euphorisch und empfehlen ebenfalls einen Kauf. Neun weitere halten sich neutral mit einer Bewertung...