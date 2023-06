Nike: Kursziel von 125,95 EUR in Reichweite

Die Aktie von Nike konnte gestern am Finanzmarkt nicht überzeugen und verlor -0,84%. In der vergangenen Woche summierten sich die Verluste auf insgesamt -2,46%, was den Markt pessimistisch stimmt. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Potenzial bei einem Kursziel von 125,95 EUR. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,99%.

• Nike: Am 31.05.2023 mit -0,84%

• Kursziel bei 125,95 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,97

15 Analysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”, während sieben weitere das Rating “Kauf” vergeben haben. Der Großteil (13) sieht Nike neutral bis positiv und gibt das Rating “halten”. Nur ein Experte warnt vor dem Kauf und plädiert für einen Verkauf.

Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzungen und bleibt unverändert auf dem Niveau des Vormonats.

Insgesamt...