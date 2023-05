Nike: Kursziel von 123,05 EUR erreichen

Die Aktie von Nike wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 123,05 EUR und birgt ein Potenzial von +9,68% für Investoren.

• Nike hat am 10.05.2023 eine Abwärtsbewegung um -1,67% hingelegt

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil auf einem Wert von 3,97

In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich eine negative Entwicklung von -0,08%. Diese pessimistische Stimmung spiegelt sich in einer aktuellen Kursentwicklung ab.

Allerdings halten die meisten Bankanalysten an ihrer positiven Einschätzung fest.

15 Experten empfehlen weiterhin den Kauf der Aktie mit einer optimistischen Haltung.

Für weitere 15 Analysten ist das Rating ebenfalls “Kauf”, jedoch ohne Euphorie.

16 erfahrene Fachleute sehen die Bewertung neutral und halten sie bei “halten”.

Kein einziger Experte...