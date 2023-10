Nike: Kursziel von 111,66 EUR – Potenzial von +21,22%

Die Nike-Aktie hat gestern eine positive Kursentwicklung hingelegt und notiert aktuell bei einem Kursziel von 111,66 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +21,22%. Von den befragten Bankanalysten halten derzeit 16 die Aktie für einen starken Kauf und weitere 8 setzen das Rating auf “Kauf”. Insgesamt betrachtet bewerten die meisten Experten die Lage als neutral bis optimistisch.

• Nike legt um +1,38% zu

• Fünf Tage im Plus mit insgesamt +2,70%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich die Nike-Aktie kontinuierlich verbessern und verzeichnete ein Plus von insgesamt +2,70%. Die Stimmung im Markt scheint dementsprechend relativ optimistisch zu sein. Trotzdem sind nicht alle Analysten überzeugt davon, dass das Unternehmen in Zukunft weiterhin so erfolgreich sein...