Nike: Kursziel von 103,46 EUR

Nach Einschätzung von Analysten ist die Aktie von Nike derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 103,46 EUR (+4,90% zum aktuellen Kurs).

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung um -0,33%. Insgesamt fielen die Ergebnisse in den letzten fünf Handelstagen neutral aus (-0,11%). Die Stimmungslage am Markt scheint aktuell ausgeglichen zu sein.

Die Bankanalysten sind davon überzeugt, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig erkannt wurde und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 103,46 EUR ein. Sollten sie recht behalten bietet sich Investoren damit ein Potential auf eine Ertragssteigerung um +4,90%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese...