Nike: Kursziel bei 125,63 EUR - Aktie laut Analysten unterbewertet

Die Nike-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +27,53% über dem aktuellen Wert.

• Nike verzeichnete am 02.06.2023 ein Plus von +2,30%

• Mittelfristiges Kursziel bei 125,63 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,97

Am gestrigen Handelstag legte die Nike-Aktie an der Börse um +2,30% zu. Damit setzt sich die Gesamtperformance der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – auf -1,39% fest. Angesichts dessen scheint das Marktumfeld momentan relativ pessimistisch eingestellt zu sein.

Obwohl die Marktlage aktuell eher ungewiss ist und eine positive Entwicklung somit schwer prognostizierbar ist; sind Bankanalysten davon überzeugt, dass das mittelfristige Potenzial für den Aktienwert von Nike bei 125,63 EUR liegt.

Sollten diese Einschätzungen zutreffen würden...