Nike: Kursziel bei 111,10 EUR

Die Nike-Aktie verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,61%, was zu einem Rückgang von insgesamt -5,35% in den vergangenen fünf Handelstagen führt. Die Stimmung auf dem Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 111,10 EUR hat. Dies entspricht einem Potenzial von +16,69%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Von den 17 Analysten bewerten 64,86% die Aktie als starken Kauf oder zumindest noch optimistisch. Nur zwei Experten empfehlen einen sofortigen Verkauf der Aktien. Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 4,00.

Zusammenfassung:

– Nike-Aktie mit negativer Entwicklung (-0,61%) am...