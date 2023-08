Nike: Kursziel bei 104,37 EUR

Die Nike-Aktie wird von Analysten unterbewertet und hat ein mögliches Kurspotenzial von +5,72%. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 104,37 EUR.

• Aktuelle Entwicklung: -0,86% am 11.08.2023

• Guru-Rating bleibt mit 4,03 unverändert

• Positive Einschätzung durch 67,57% der Analysten

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Nike-Aktie eine negative Performance von -2,16%. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,86%, was pessimistische Marktstimmung suggeriert. Trotzdem sehen Bankanalysten ein erhebliches Potenzial in dem Unternehmen: Aktuell halten sie ein mittelfristiges Kursziel von 104,37 EUR für realistisch und empfehlen einen Kauf.

17 Experten sprechen sich dafür sogar als “starker Kauf” aus. Die optimistischen Bewertungen machen insgesamt einen Anteil von +67,57% aus. Während einige Analysten jedoch Bedenken...