Nike: Kurspotenzial von fast 4% auf 103,69 EUR

Die Aktie von Nike hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag um +0,20% zugelegt. Die Stimmung am Finanzmarkt ist insgesamt optimistisch.

Laut Analysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Nike-Aktie bei 103,69 EUR, was einem Potenzial von fast 4% entspricht. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung – während 17 Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und acht weitere sie zum Kauf raten, halten sich zehn Experten eher neutral und zwei sind sogar der Auffassung, dass ein Verkauf ansteht. Insgesamt sehen also immer noch mehr als zwei Drittel der befragten Analysten Potenzial in der Nike-Aktie.

Zusätzlich zu diesen Bewertungen gibt es auch das Guru-Rating, das weiterhin bei 4,03 bleibt.