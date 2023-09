Nike: Kurspotenzial von +21,62% auf 109,76 EUR

Die Aktie von Nike hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung verzeichnet und insgesamt -3,52% eingebüßt. Am gestrigen Tag sank der Wert um weitere -0,90%. Diese Pessimismus spiegelt sich jedoch nicht in den Meinungen der Bankanalysten wider.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 109,76 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +21,62% gegenüber dem aktuellen Kurswert. Von insgesamt 16 Analysten werden 66,67 % als optimistisch eingestuft.

8 Analysten votieren genau wie diese Einschätzung mit “Kauf”, während sich neun Experten neutral positioniert haben und ein “Halten” empfehlen. Ein Analysat bemängelt hingegen einen Verkauf sowie zwei weitere Experten sehen aktuell sogar das sofortige Verkaufsgebot bestimmt.

Zuletzt wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unverändert mit einem Wert...