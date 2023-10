Nike: Analysten sehen großes Potenzial und Kursziel bei 111,39 EUR

Die Nike-Aktie konnte gestern am Markt um +0,62% zulegen und in den vergangenen fünf Handelstagen bereits ein Plus von +6,75% verzeichnen. Damit scheint die Stimmung derzeit im positiven Bereich zu liegen.

Laut Bankanalysten soll das mittelfristige Kursziel für Nike jedoch noch deutlich höher liegen. Mit einem Durchschnittskursziel von 111,39 EUR wird derzeit ein Kurspotenzial von +23,04% gesehen.

16 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere acht Experten setzen auf “Kauf”. Neun weitere Experten halten ihre Positionierung dazu neutral mit “Halten”, während nur einer zum Verkauf rät. Zwei Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97. Folglich sind aktuell rund zwei Drittel aller Analysteneinschätzungen optimistisch für die Zukunft des...