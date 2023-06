Nike: Analysten sehen Potenzial von +19,71% auf Kursziel von 123,61 EUR

Der gestrige Tag am Finanzmarkt verzeichnete für Nike eine Kursentwicklung von +0,47%, was sich in einer Gesamtsteigerung von +5,72% über die vergangenen fünf Handelstage widerspiegelt. Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Nike bei 123,61 EUR und könnte somit ein Potenzial von +19,71% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

15 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf, während sieben weitere es immerhin noch als Kauf ansehen. 13 Experten halten sich weitgehend neutral und nur ein Experte empfiehlt den sofortigen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,97 unverändert.