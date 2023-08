Nike: Analysten sehen Kurspotenzial von fast +29%

Die Aktie von Nike hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von 0,55 % verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch einen negativen Trend mit einem Verlust von 4,56 %. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das Potenzial für die Aktie bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 117,35 EUR – eine Aufwärtsentwicklung um fast +29%. Von insgesamt 16 Analysten empfehlen 66,67% die Aktie als starken Kauf oder zumindest optimistisch zu betrachten. Lediglich einer rät zum Verkauf und zwei Experten sind sogar der Auffassung, dass Nike sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97.