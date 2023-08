Nike: Analysten sehen Kurspotenzial von +3,30% - Kursziel bei 103,69 EUR

Nike hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,13% verzeichnet und konnte somit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,90% erzielen. Die Marktstimmung ist derzeit relativ optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Nike liegt bei 103,69 EUR. Somit bietet die Aktie Investoren ein Potenzial von +3,30%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung des Wertpapiers nach dem jüngsten positiven Trend.

17 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere 8 Experten bewerten sie als “Kauf”. Eine neutrale Position haben hingegen 10 Experten eingenommen und lediglich zwei meinen sogar, dass Nike verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,03 auf seinem vorherigen Niveau. Insgesamt sind demnach noch rund zwei Drittel der...